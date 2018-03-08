عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية في غارات للتحالف بتعز عدن في 8 مارس /بنا/ لقي أكثر من 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏مصرعهم وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على ‏تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غربي ‏اليمن.‏



وأوضح مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر / ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، أن الغارات ‏استهدفت تمركز الميليشيا الحوثية في ‏منطقة المعمد ‏بمنطقة نجد العقيرة الواقعة ما بين قريتي الصراهم ‏وشرف ‏العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة، إضافة إلى ‏غارات ‏طالت مواقع في مفرق الذَكرة ومطار تعز الدولي، وأسفرت عن تدمير دبابة للميليشيا وعربتين ‏قتاليتين ‏ومدفع هاوزر .‏



من جهة أخرى اشتبك الجيش اليمني، مع الميليشيات الحوثية الانقلابية شرقي مدينة تعز وأجبرها على التراجع والفرار.‏





خ.س



بنا 0853 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/08 - 00 : 12 PM