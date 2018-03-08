عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية في غارات للتحالف بتعز

|
2018/03/08 - 00 : 12 PM
عدن في 8 مارس /بنا/ لقي أكثر من 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأوضح مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر / التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، أن الغارات استهدفت تمركز الميليشيا الحوثية في منطقة المعمد بمنطقة نجد العقيرة الواقعة ما بين قريتي الصراهم وشرف العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة، إضافة إلى غارات طالت مواقع في مفرق الذَكرة ومطار تعز الدولي، وأسفرت عن تدمير دبابة للميليشيا وعربتين قتاليتين ومدفع هاوزر .
من جهة أخرى اشتبك الجيش اليمني، مع الميليشيات الحوثية الانقلابية شرقي مدينة تعز وأجبرها على التراجع والفرار.
خ.س
بنا 0853 جمت 08/03/2018
عدد القراءات : 38
اخر تحديث : 2018/03/08 - 00 : 12 PM