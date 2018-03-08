عبدالله بن زايد يؤكد حرص الامارات على تطوير التعاون مع دول الاتحاد الأفريقي أديس أبابا في 8 مارس /بنا/ التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة في أديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي محمد .



وبحث الجانبان، كما ذكرت وكالة انباء الامارات، تعزيز العلاقات الإماراتية الإفريقية وتحقيق الشراكة مع دول الاتحاد الافريقي على الأصعدة كافة.



وقد اكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد علاقتها الثنائية مع دول الاتحاد الأفريقي كافة، وتطوير أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.



من جانبه اكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، مشيد ا بدور دولة الإمارات الرائد في دعم دول الاتحاد الأفريقي على مختلف الأصعدة.





خ.س



بنا 0841 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/08 - 45 : 11 AM