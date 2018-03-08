رفع حظر التجول مؤقتا في كاندي بعد اعمال عنف استهدفت الاقلية المسلمة كاندي في 8 مارس /بنا/ قالت السلطات في سريلانكا إنها سترفع مؤقتا حظر التجول في بلدة كاندي اليوم، بعد أعمال عنف قام بها بوذيون ضد الأقلية المسلمة.



ويهاجم بوذيون مساجد ومتاجر يملكها مسلمون في البلدة الواقعة بوسط البلاد منذ نشبت مشاجرة بين أفراد الطائفتين مطلع الأسبوع مما دفع الرئيس مايثريبالا سيريسينا إلى فرض حالة الطوارئ.



وذكر الجيش أن الهدوء ساد منطقة كاندي الليلة الماضية وفي وقت مبكر اليوم الخميس ، مضيفا ان الوضع يتحسن حيث لم يتم الإبلاغ عن حوادث عنف كبيرة خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية.



ومن المرجح كما اضاف الجيش إعادة فرض حظر التجول في المساء.







خ.س



بنا 0830 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 141 اخر تحديث : 2018/03/08 - 32 : 11 AM