تأجيل دخول قافلة مساعدات للغوطة في ظل قصف عنيف بغار الكلور والنبالم الغوطة في 8 مارس /بنا/ قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قافلة مساعدات كانت تتطلع لدخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا اليوم الخميس تأجلت.



وقالت يولاندا جاكمت المتحدثة باسم اللجنة لرويترز "قافلة اليوم تأجلت".



وكانت قافلة مساعدات وصلت للمنطقة القريبة من دمشق يوم الاثنين لكن لم يتسن تفريغها بالكامل كما استبعد مسؤولون حكوميون معظم الإمدادات الطبية منها.



وطالبت الأمم المتحدة الحكومة بالالتزام بوقف إطلاق النار اليوم الخميس للسماح بدخول مزيد من المساعدات. لكن قوات النظام السوري مدعومة من روسيا تواصل تضييق الخناق ، على فصائل المعارضة، متقدمة في آخر جيب لها قرب دمشق، ومصعدة هجومها المكثف بهدف شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات موالية للنظام تمكنت فعلياً من شطر منطقة الغوطة لنصفين، وباتت تسيطر على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية.



وبعد ساعات من رفض فصائل المعارضة المسلحة عرض المغادرة الروسي، خيرت موسكو مقاتلي الغوطة بين الاستسلام أو الموت.



وقالت مصادر من المعارضة السورية إن قوات النظام قصفت الأربعاء سقبا وحمورية في الغوطة بالغازات السامة، مؤكدة ارتفاع عدد قتلى القصف الجوي إلى قرابة 68 شخصاً وعشرات الجرحى.



يذكر أن 800 مدني قتلوا خلال أسبوعين من حملة القصف العنيف التي تشنها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



خ.س



بنا 0752 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/08 - 58 : 10 AM