الأمانة العامة لمجلس التعاون تفتح أفاق التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات الخليجية المنامة في 08 مارس/ بنا / بتوجيهات من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بفتح آفاق التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والمؤسسات البحثية في دول المجلس ضمن خطط الأمانة العامة لتنمية رأس المال الفكري لاسيما فيما يتعلق بالدراسات والبحوث.



وفي إطار ذلك اجتمع سعادة الدكتور بندر العضياني مدير وحدة المستشارين بالأمانة العامة مع معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي يوم الأربعاء الماضي بمقر الجامعة بمملكة البحرين. وتم خلال الاجتماع التباحث حول سبل التعاون في مجال العمل الخليجي المشترك، كما تم الاطلاع على البرامج التي تقوم بها الجامعة في مجال الدراسات والبحوث والبرامج الأكاديمية والتدريبية خصوصاً في البرامج التخصصية التي تميزت بها الجامعة، والتي تمتلك فيها عديدا من الشراكات العالمية.



وقد تم الاتفاق على أهمية تكامل المؤسسات الخليجية لتحسين الفعالية وزيادة الكفاءة لتحقيق الأهداف المنشودة وصولا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، كما تم تحديد ضباط اتصال من الأمانة العامة والجامعة لتسهيل عملية التواصل والتنسيق.





ن.ف/ع ذ



بنا 0712 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/08 - 20 : 10 AM