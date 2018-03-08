عبدالله بن زايد يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع اثيوبيا أديس أبابا في 8 مارس / بنا / استقبل الرئيس الأثيوبي مولاتو تيشومي في العاصمة أديس أبابا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أثيوبيا.



وذكرت وكالة انباء الامارات انه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين وسبل تمتينها في مختلف المجالات.



ورحب الرئيس الأثيوبي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لبلاده، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين و تطوير علاقات التعاون الثنائي.



من جانبه أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أثيوبيا في المجالات كافة.





ع ذ



بنا 0710 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/08 - 17 : 10 AM