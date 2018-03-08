Thursday   08 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
السفير السعودي لدى اليمن يبحث مع مسؤولين امريكيين بواشنطن نتائج خطة العمليات الإنسانية والدور الإيراني في اليمن
2018/03/08 - 08 : 10 AM
واشنطن في 8 مارس /بنا/ بحث السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في واشنطن مع موظفين من اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي الوضع السياسي والإنساني في اليمن والنتائج التي حققتها خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن.

كما بحث السفير آل جابر، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، مع عدد من المسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الوضع السياسي والإنساني في اليمن والنتائج التي حققتها خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والدور الإيراني التدميري في اليمن ودعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ والأسلحة النوعية والخبراء.


خ.س

بنا 0657 جمت 08/03/2018


عدد القراءات : 47         اخر تحديث : 2018/03/08 - 08 : 10 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English