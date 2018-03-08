السفير السعودي لدى اليمن يبحث مع مسؤولين امريكيين بواشنطن نتائج خطة العمليات الإنسانية والدور الإيراني في اليمن واشنطن في 8 مارس /بنا/ بحث السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر في واشنطن مع موظفين من اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي الوضع السياسي والإنساني في اليمن والنتائج التي حققتها خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن.



كما بحث السفير آل جابر، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، مع عدد من المسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الوضع السياسي والإنساني في اليمن والنتائج التي حققتها خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والدور الإيراني التدميري في اليمن ودعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ والأسلحة النوعية والخبراء.





خ.س



بنا 0657 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/08 - 08 : 10 AM