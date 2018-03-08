مجلس الأمن يبدأ اليوم مشاورات بشأن مشروع قرار امريكي يحظر الاسلحة الى جنوب السودان نيويورك في 08 مارس/ بنا / يبدأ مجلس الامن اليوم الخميس جلسة مشاورات بشأن مشروع قرار امريكي ينص على فرض حظر الاسلحة الى دولة جنوب السودان.



كما ينص القرار على اتخاذ اجراءات بحق الدول والجهات التي تعرقل عملية السلام في جنوب السودان، واحترام اتفاقات وقف اطلاق النار المبرمة منذ العام 2016.



وفيما توقع دبلوماسيون اعتراض روسيا والصين على مشروع القرار، يفترض ان يتم التصويت على مشروع القرار منتصف الشهر الجاري.



يذكر ان لجنة تابعة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة دعت الى ملاحقة 41 مسؤولا في جنوب السودان بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.











و.ش



بنا 0634 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 157 اخر تحديث : 2018/03/08 - 37 : 09 AM