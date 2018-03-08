بدء المفاوضات بين سيؤول وواشنطن حول تقاسم تكاليف مرابطة القوات الأمريكية سيؤول في 08 مارس/ بنا / بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سلسلة من التفاوض لإبرام اتفاقية التدابير الخاصة(SMA) العاشرة لتقاسم تكاليف مرابطة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، التي سيتم تطبيقها منذ عام 2019، فجر اليوم الخميس بتوقيت كوريا الجنوبية في هونولولو في هاواي.



وأوضحت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" أن أول اجتماع رفيع المستوى لإبرام اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة، انطلق صباح اليوم.



ويقود هذا الاجتماع جانغ وون-سام وتيموثي بيتس من الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي على التوالي، ويشارك فيه مسؤولو وزارات الخارجية والدفاع الكورية الجنوبية والأمريكية.



ومن المتوقع أن يلتقي الجانب الكوري الجنوبي مع نظيره الأمريكي حوالي 6 مرات للتفاوض في إطار الاجتماع الذي يستمر لمدة 3 أيام.



يذكر أن سلسلة التفاوض رفيع المستوى جرت 10 مرات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ يوليو 2013 عند إبرام الاتفاقية التاسعة التي وقع عليها البلدان في عام 2014، بالتالي فإنه من المتوقع أن يجري البلدان سلسلة جديدة من المفاوضات لإبرام الاتفاقية العاشرة على مدى الأشهر القادمة.



وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نو كيو-دوك في مؤتمر صحفي عقد يوم 6 مارس، إن الحكومة نظرت عند استعداداتها للمفاوضات في سيناريوهات مختلفة قد تطرحها الولايات المتحدة خلال الاجتماعات ، مضيفا أن الحكومة ستبذل قصارى الجهد لكي تؤدي المفاوضات بين البلدين إلى نتائج تنطوي على منفعة متبادلة تسهم في خلق البيئة للتمركز المستقر للقوات الأمريكية وتعزيز القدرة المشتركة على الدفاع، وترضي البرلمان والشعب.



و.ش



بنا 0458 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 153 اخر تحديث : 2018/03/08 - 03 : 08 AM