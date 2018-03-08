إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية وإغلاق مدارس بسبب العواصف الثلجية شرقي الساحل الامريكي نيويورك في 08 مارس/ بنا / حذرت السلطات في شمال شرقي الولايات المتحدة، بسبب الاحوال الجوية حيث ضربت عواصف ثلجية المنطقة، بعد أيام من إعصار قوي أودى بحياة ستة أشخاص على الساحل الشرقي للبلاد.



وأعلن حكام ولايات نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الثلوج، بحسب وكالة الانباء الالمانية.



وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس تحذيرا من عاصفة شتوية، سيظل ساريا حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس.



وتم إلغاء أكثر من 2500 رحلة جوية عبر الساحل الشرقي، بما في ذلك مئات الرحلات في ثلاثة مطارات تخدم نيويورك.



كما تم إغلاق مدارس في فيلادلفيا وبوسطن مع توقع خبراء الأرصاد تراكم الثلوج بمقدار 30 سنتيمترا في بعض المناطق.



ويتوقع أيضا حدوث فيضانات وهبوب رياح عاتية.



و.ش



بنا 0450 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 160 اخر تحديث : 2018/03/08 - 54 : 07 AM