إصابة أربعة اشخاص بجروح خطيرة في هجومين في النمسا فيينا في 8 مارس /بنا/ اصيب اربعة اشخاص بجروح خطيرة في هجومين بالسكين في العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس .



وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية إن الهجوم الأول وقع مساء امس في الحي الثاني بفيينا حيث يوجد متنزه براتر الشهير، موضحا ان رجلا هاجم أسرة مكونة من أب وأم وابنتهما البالغة من العمر 17 عاما بسكين. وقد أصيب الثلاثة بجروح خطيرة وحياتهم في خطر.



ومضيفا انه وبعد ذلك بنصف ساعة وقع هجوم ثان في براترشتيرن ، أصيب فيه شخص رابع بجروح خطيرة أيضا وحياته في خطر.



وقال المتحدث ان الدافع من وراء الهجومين لم يتضح أو ما إذا كانت هناك صلة بينهما.





خ.س



بنا 0448 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 155 اخر تحديث : 2018/03/08 - 52 : 07 AM