مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 8 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الأصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات المهمة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



برعاية كريمة من عاهل البلاد المفدى.

اليونسكو ووزارة التربية تقيمان الاحتفال التاسع لتسليم (جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم).



سمو رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدراء في الهيئة الوطنية للنفط والغاز.



لدى لقائه السفير الباكستاني.. سمو ولي العهد: العلاقات بين البلدين مبنية على أسس راسخة وحرص مشترك على تنميتها.



معالي القائد العام يستقبل وفدا من كلية الحرب البحرية الباكستانية.‎



سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير اللبناني.



الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يشارك في الاجتماع السنوي الثامن لدول طريق الحرير.



مملكة البحرين تشارك في معرض السياحة (ITB) في برلين.



معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (149) في جمهورية مصر العربية.



معالي وزير الخارجية يوقع على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان مع معالي الامين العام للجامعة العربية.



معالي وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات يتفقد مكاتب جوازات ميناء خليفة ومرافق الباخرة السياحية سبلنديدا‎.



معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران.



معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية.



مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل وفد نقابة الصحفيين المصريين.



الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يؤكد دعم مملكة البحرين في كل ما من شأنه أن يسهم في المحافظة على البيئة والمناخ.



محافظ المصرف المركزي يرعى منتدى التقنية المالية (فينتيك) اليوم.



الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: نسعى لجعل البحرين نقطة إنطلاق للشركات العالمية.



في لقاء مفتوح لمركز الاتصال الوطني.. وزير الإعلام: المركز مستقل إدارياً ومالياً عن الوزارة.. د. بهزاد: تفعيل الشراكة مع كافة الجهات المحلية والدولية ليتمكن مركز الاتصال الوطني من القيام بدوره الهام.



سمو محافظ المحافظة الجنوبية يكرم الضباط والضابطات من أهالي المحافظة الجنوبية الحاصلين على درجة الماجستير.



ممتلكات تطلق ورشها التعليمية للشركات التابعة للمجموعة.. وتنظم ورشة عمل حول (الأمن السيبراني والحوسبة السحابية).



افتتاح تجريبي لكبائن جوازات جسر الملك فهد الجديدة‎.



مدير عام الدفاع المدني يشارك في مؤتمر ومعرض الإطفاء والسلامة بالكويت.



رئيس هيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وكيل الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات.



لدى استقباله منتسبي البرنامج وإطلاعهم على منهجية العمل في قطاع الإسكان.. وزير الإسكان يشيد بمخرجات برنامج تنمية الكوادر الوطنية.



محافظ العاصمة يزور مبنى إدارة (معاً) ويطّلع على الخطة التنفيذية لتغطية مدارس المملكة.



محكمة الاستئناف العليا الأولى تصدر حكمها في قضية تأسيس جماعة إرهابية.



المستشار الحمادي: محكمة الاستئناف العليا الأولى تصدر حكمها برفض وتأييد الحُكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية.



سمو قائد الحرس الملكي يستقبل الملحق العسكري الكويتي.‎



رئيس هيئة الأركان يتفقد إحدى وحدات قوة دفاع البحرين.



الدكتور العوضي يفتتح حفل السلمانية باليوم العالمي للأمراض النادرة.



برنامج الأمن الإذاعي يناقش إجراءات خفر السواحل المتعلقة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة.



مدير أركان الحرس الوطني يستقبل وفداً من كلية الحرب البحرية الباكستانية.



وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.



عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة‎.



تعاون متبادل بين جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).



معهد البحرين للتنمية السياسية ينظم ورشة لتعزيز توعية المدرسين بحقوق الطفل وواجباته.



لجنة الشكاوى والرصد في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها العادي العاشر.



السفير السعودي بالبحرين: الباب مفتوح للاستثمار بقطاع السينما بالسعودية.



رئيسة الوزراء البريطانية: العلاقات مع السعودية مهمة وأنقذت أرواحاً ببريطانيا.







خ.أ



بنا 0214 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/08 - 18 : 05 AM