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اشتباكات وهجوم بالأسلحة البيضاء في وسط نيجيريا تخلف أكثر من 20 قتيلا
2018/03/08 - 17 : 05 AM
باوتشي/ نيجيريا في 8 مارس/بنا/ قتل حوالي 20 شخصا في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في وسط البلاد وذلك في إطار أعمال عنف أهالت الضغوط على الرئيس محمد بخاري قبل أقل من سنة على الانتخابات، حسب ما ذكرته الشرطة النيجيرية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "اثنين من الرعاة فقدا في ولاية بنوي بوسط نيجيريا هذا الأسبوع، وعثر في وقت لاحق على أحدهما قتيلا"، مضيفا أن "مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء هاجمت أناسا، بينهم نساء وأطفال، بدافع الانتقام في منطقة أوكبوكو في نفس اليوم وأن 24 شخصا قتلوا في هذه الواقعة".

وتابع المتحدث "ألقي القبض على أربعة أشخاص حتى الآن للاشتباه بأنهم على صلة بأعمال القتل المروعة".

وأوضحت تقارير محلية أن "بعض الساسة من المعارضة اتهموا الرئيس بخاري بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد الرعاة لأنهم يشاطرونه العرق والدين"، وهو اتهام ينفيه مؤيدو الرئيس.




خ.أ

بنا 0103 جمت 08/03/2018


عدد القراءات : 11         اخر تحديث : 2018/03/08 - 17 : 05 AM
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