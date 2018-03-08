السلطات البلجيكية تضبط أسلحة وذخائر خلال عملية أمنية واسعة ضد عصابة (هيلز أنجلز) بروكسل في 8 مارس/بنا/ ضبطت السلطات البلجيكية خلال عملية أمنية واسعة النطاق نفذّتها الثلاثاء في شمال البلاد ضد عصابة (هيلز أنجلز) للدراجين قاذفة صواريخ وحوالى 50 قطعة سلاح أخرى اضافة إلى ملصقات ومواد تمجّد الرايخ الثالث، مشيرة إلى انها اعتقلت 12 شخصا لحيازتهم هذه الممنوعات، وفقا لما أعلنت الحكومة في بلجيكا في وقت مبكر من صباح اليوم.



وأكدت النيابة العامة الفدرالية مساء الاربعاء في بيان انه "تم ايداع خمسة من بين الموقوفين الـ12 السجن الاحتياطي، في حين اطلق سراح ثلاثة آخرين بينما لا يزال الاربعة الباقون بانتظار قرار قاضي التحقيق بشأن ما اذا كان سيخلى سبيلهم أم لا".



وبحسب وكالة الانباء البلجيكية (بلجا) فإن المضبوطات شملت قاذفة صواريخ، واكثر من 50 قطعة سلاح (اسلحة نارية واسلحة بيضاء) اضافة إلى مقابض معدنية تستخدم في العراك بالأيدي، ورذاذ الفلفل وحوالى 800 خرطوشة وكميات من حشيشة الكيف واموال نقدية بقيمة 10 الاف يورو، فضلا عن سترات مضادة للرصاص.



واشارت تقارير محلية إلى أن السلطات لم تنشر أسماء أي من الذين أوقفوا خلال هذه العملية الامنية الواسعة النطاق، التي جرت مساء الثلاثاء في 18 موقعا مختلفا في ليمبورغ ونفذتها الشرطة الفدرالية بأمر من قاضي تحقيق في هذه المقاطعة الناطقة بالهولندية والحدودية مع هولندا.



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خ.أ



بنا 0050 جمت 08/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/08 - 16 : 05 AM