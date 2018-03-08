القضاء الامريكي يوجه الاتهام لمنفذ هجوم المدرسة الثانوية بفلوريدا رسميا بـ 17 تهمة قتل واشنطن 7 مارس/بنا/ وجهت هيئة محلفين عليا في فلوريدا 34 اتهاما ضد نيكولاس كروز، الذي اعترف بإطلاق النار في مدرسة بفلوريدا، منها 17 اتهاما بالقتل و17 اتهاما آخر بالشروع في القتل، وفقا لوثيقة صادرة من المحكمة.



ويقدم الدعوى القضائية النائب العام للولاية مايكل جيه ساتز، وفقا للمحكمة.



وأسفر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم عيد الحب في مدرسة "مارجوري ستونمان دوجلاس" الثانوية في باركلاند، بولاية فلوريدا، عن مقتل 14 طالبًا وثلاثة معلمين وأعاد إحياء حركة يقودها الطلاب لإجراء تغييرات على قوانين حيازة الأسلحة الحالية.



واحتجزت الشرطة كروز الذي يبلغ 19 عاما من العمر، وهو طالب سابق في المدرسة الثانوية لديه سجل من المشاكل المتعلقة بالصحة العقلية، بعد إطلاق النار بفترة قصيرة.







خ.أ



بنا 2223 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/08 - 33 : 02 AM