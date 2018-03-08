الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يشارك في الاجتماع السنوي الثامن لدول طريق الحرير برلين في 07 مارس/ بنا / شارك سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في الاجتماع الوزاري السنوي الثامن لدول طريق الحرير، والمنعقد للفترة في جمهورية ألمانيا الاتحادية /برلين.

ويذكر إن مبادرة حزام طريق الحرير تسعى لتحقيق المنافع المتبادلة مع الدول والمناطق الواقعة على هذا الطريق، حيث تأتي المبادرة لتحقيق المنافع المتبادلة والتعاون المستدام وليس استكشاف بدافع النهب، وقد أقامت الشركات الصينية خلال أقامت الطريق 75 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في 24 دولة على طرق الحزام والطريق وتوفر نحو 209 ألف فرصة عمل، وتهدف هذه المبادرة التي طرحتها الصين في عام 2013، لبناء شبكتي تجارة وبنية أساسية تربط أسيا بأوروبا وأفريقيا عبر طرق التجارة البرية والبحرية القديمة.

وبفضل الجهود المشتركة لكل الأطراف تحولت المبادرة من فكرة لواقع، تتماشى المبادرة مع جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الذي يهدف للقضاء على الفقر عالميا، وستجلب مزيدا من المنافع والفرص للمناطق الواقعة على الطرق وستحفز النمو العالمي المستدام والشامل فأن مبادرة الحزام والطريق تسعى لتحقيق المنافع المتبادلة مع الدول والمناطق الواقعة على هذا الطريق.





م خ



بنا 2056 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/08 - 26 : 12 AM