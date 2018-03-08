مملكة البحرين تشارك في معرض السياحة "ITB" في برلين المنامة في 7 مارس / بنا / أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن مشاركتها بمعرض السياحة ITB ابتداء من اليوم وحتى 11 مارس 2018 في مدينة برلين، بألمانيا.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة متميزة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، مما يؤدي الى زيادة عدد الزوار للمملكة ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

ويترأس سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وفد مملكة البحرين المكون من ١٨ مشارك يضم كل من مجلس التنمية الاقتصادية، وشركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالإضافة الى عدد من الفنادق الرائدة ووكلاء السفر المعتمدين.



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "يسعدنا أن نعلن عن مشاركتنا في معرض السياحة ITB برلين 2018 حيث نتطلع من خلال هذه المشاركة الى نشر المزيد من الوعي بالمقومات السياحية الفريدة بمملكة البحرين في أهم وأبرز الفعاليات العالمية، وذلك من أجل تحقيق خططنا الاستراتيجية التي تصب لصالح دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع السياحي، مما يساهم في تعزيز مكانة البحرين في المحافل الدولية بكافة المجالات وعلى جميع الأصعدة."



وسيشهد معرض السياحة ITB في برلين لهذا العام، والمقام على مساحة 160,000 متر مربع، مشاركة أكثر من 10,000 عارضا من أكثر من 180 دولة حول العالم ومن المتوقع أن يتجاوز مجموع عدد الزوار 160,000 زائرا خلال فترة إقامته.



ويجدر بالذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1919 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/07 - 29 : 10 PM