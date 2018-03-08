معالي وزير الخارجية يوقع على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان مع معالي الامين العام للجامعة العربية القاهرة في 7 مارس/ بنا / قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بالتوقيع على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان مع معالي السيد احمد أبوالغيط الامين العام للجامعة العربية وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (149) بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.



وأكد معالي وزير الخارجية أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان جاء بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واقتراح تقدمت به مملكة البحرين لجامعة الدول العربية، وموافقة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على إنشاء المحكمة، وهو ما يجسد حرص عاهل البلاد المفدى على تعزيز احترام الحقوق والحريات ويوضح مدى الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لحقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها.



ويهدف إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان إلى تعزيز رغبة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1815 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/03/07 - 21 : 09 PM