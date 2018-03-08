معالي وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات يتفقد مكاتب جوازات ميناء خليفة ومرافق الباخرة السياحية سبلنديدا‎ المنامة في 7 مارس / بنا / تفقد معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، مرافق الباخرة السياحية سبلنديدا، والخدمات المتوفرة على متنها للمسافرين، وذلك تلبية لدعوة مجموعة آل شريف وقبطان الباخرة .



كما تفقد معاليه مكاتب جوازات ميناء خليفة بن سلمان واستمع إلى شرح تفصيلي عن الإجراءات التي يتخذها موظفو الجوازات في التعامل مع البواخر العملاقة ذات الكثافة العالية في عدد المسافرين وكيفية إنهاء إجراءات سفرهم بكل انسيابية.



وقد أعرب معالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن شكره لمجموعة آل شريف على هذه الدعوة، وتقديره لموظفي جوازات ميناء خليفة بن سلمان على جهودهم الجبارة لتسهيل إجراءات مستخدمي الميناء والتي تسهم مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة، في إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين، كوجهة سياحية ومركز اقتصادي إقليمي.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1804 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/03/07 - 21 : 10 PM