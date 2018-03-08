معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية القاهرة في 7 مارس / بنا / شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية والذي عقد اليوم على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (١٤٩) في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.



وقد ناقشت اللجنة آخر تطورات قضية القدس الشريف وجهود وتحركات اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الجامعة العربية، إضافة إلى المساعي والتحركات الفلسطينية على الساحة الدولية، ومشاركة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة في اجتماع مجلس الأمن.



كما تم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1802 جمت 07/03/2018





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