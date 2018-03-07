رئيس مجلس الشورى يفتتح الملتقى الخليجي الخامس للحقوقيين المنامة في 07 مارس / بنا / انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الملتقى الخليجي الخامس للحقوقيين، الذي ينظمه شركة "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وتستمر أعمال حتى يوم غد الخميس 8 مارس.

وألقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى، كلمة أكد فيها أن هذا الملتقى جاء على ضوء الملتقى الحكومي الأخير الذي وجه خلاله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لإيمان سموه بضرورة جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد البحريني.



من جانبه أشار المستشار عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية في كلمته، إلى أن الملتقى يسلط الضوء على فكرة ليست بغريبة على النظام القانوني البحريني، فقد تناوله الدستور البحريني ونص عليه ميثاق العمل الوطني وهو موضوع قانوني واقتصادي مهم متعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أضحى لها استعمال متزايد في دول العالم لما فيها من مميزات، وأكد ضرورة نشر الوعي في هذا الموضوع والذي بات داعما للحرية الاقتصادية.



وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان "النظام القانوني لعقود الشراكة (P.P.P.)" ترأستها الإعلامية عبير علي مفتاح، وقدمت الورقة الأولى في الجلسة المحامية الدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، تحت عنوان "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الاقتصادية"، وقد بدأت ورقتها بشرح مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونشأتها وتطورها، وتناولت لاحقا الآثار الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما استعرضت نماذج لتجارب الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون في هذا المجال.



كما قدم المستشار القانوني لوزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد الشاذلي ورقة بعنوان "المبادئ القانونية الحاكمة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وقد بدأ من حيث انتهت الدكتورة سعاد ياسين في ورقتها، حيث تناول أنواع الشراكات وطبيعتها القانونية، ومظاهر الاختلاف بين الشراكة والخصخصة، واختتم ورقته بعرض ملامح النظام القانوني المصري لعقود الشراكة.



وقدم الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى المستشار الدكتور عبدالله أحمد عبدالله رئيس الشؤون القانونية بهيئة الكهرباء والماء، حيث تناول فيها عقود الشراكة وتكييفها القانوني، وأكد فيها أن من حق أي دولة السعي لإشراك القطاع الخاص في توفير وتطوير مرافق البنية التحتية، مع أخذ الاحتياطات وعدم التسرع في الدخول في هذه الشراكة إلا بعد إعداد الكوادر المؤهلة في شتى المجالات ذات الصلة.



أما الجلسة الثانية فقد حملت عنوان "دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة"، وتحدث فيها الأستاذ عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن كيفية تعزيز محور الملتقى في مملكة البحرين من خلال صياغة رؤية وسياسة تراعي خصوصية المملكة ورؤيتها وتتماشى مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد (رؤية 2030)، كما شدد على ضرورة تفادي إضعاف القطاع الخاص البحريني، وإشراكه في عملية التطوير.



من جانبه أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المستشار عبد الجبار الطيب أهمية عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي ، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعد الوسيلة المثلى لنقل التكنولوجيا الحديثة بتكلفة مقبولة، وخفض الدين العام، موضحاً أنها تعمل على اقتسام المخاطر بين القطاعي العام والخاص، وخلق سوق محلي للتمويل طويل الأجل والمزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وأشار الطيب إلى آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والى الامتيازات التي تمول نفسها ذاتياً وتشمل الطرقات والجسور والتي يتم تحصيل رسوم استخدامها، وتعد كافية لتمويل الخدمات والاستثمارات ، كما تطرق الطيب إلى أقسام الشراكة، ومنها المشروعات المختلطة لشراكة القطاع العام والخاص وتكون في مجال الخدمات التي يتم فيها تحديد رسوم الاستخدام عند مستويات لا تكفي لتأمين مستوى المدفوعات المطلوبة، ومبادرات تمويل خاص وهي مبادرات لا يتم فيها فرض رسوم استخدام مثل المشروعات في مجال الخدمات.



وتطرق الطيب إلى تجارب بعض الدول في هذا الاتجاه، مشيراً إلى تجربة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الأشغال التي قامت خلال الأعوام 2002- 2004 لدراسة بيئة العمل داخل الوزارة وخارجها وتوصلت إلى عدة نتائج أدت إلى ضرورة التوجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



وقام المستشار محمد علي الزغيبي مدير إدارة العقود والاتفاقيات بشركة الاتصالات السعودية STC بعرض لمحة من التجربة السعودية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحدث فيها عن تجربة شركة الاتصالات السعودية، فيما تطرق المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين المختص في المالية العامة والتشريعات الضريبية في ورقته إلى سبل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، كما استشهد بتجارب بعض الدول، مقارنا تلك التجارب بتجربة مملكة البحرين التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي ومازالت مستمرة إلى وقتنا الحالي.



وفي ثالث جلسات اليوم الأول، والتي عقدت برئاسة المحامية هنادي الجودر تحت عنوان "الأثر الاقتصادي والمالي لعقود الشراكة في دعم الميزانية العامة"، تطرق عضو مجلس الشورى الأستاذ رضا فرج إلى المخاطر التي قد تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية تحسين طريقة توزيع وإدارة هذه المخاطر، بما يساهم في الحصول على الحلول الأقل تكلفة، أما القانوني والأكاديمي المحامي الدكتور مال الله الحمادي، فقد اقترح حلولا من خلال تعاقدات مشاركة آمنة، لها مردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.



من جانبه قام الدكتور جعفر الصائغ مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية بتقديم دراسة حالة ركزت على قطاعي الصحة والتعليم، حيث ألقت الضوء على الشراكة وأهميتها كما أوضح الفرق بين الشراكة والخصخصة.



وسيتضمن اليوم الثاني من الملتقى ورشة عمل بعنوان "المهارات الأساسية في صياغة العقود الحديثة" يقدمها الدكتور مال الله الحمادي، سيتم فيها مناقشة هذه المهارات الأساسية وتعزيز مهارات المشاركين في صياغة العقود بما يتناسب مع التوصيات والمرئيات المقترحة.



ع ع



بنا 1525 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/07 - 28 : 06 PM