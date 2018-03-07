رئيس جمعية المهندسين لـ"بنا": 25 مدرسة ثانوية تزور معرض المهن الهندسية المنامة في 7 مارس / بنا / أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي أن 25 مدرسة ثانوية حكومية وخاصة زارت معرض المهن الهندسية 2018 الذي نظمته الجمعية في الفترة 6 – 7 من مارس الجاري بمقرها بالجفير، مشيراً إلى أن حوالي 550 من طلاب المرحلة الثانوية قاموا بزيارة المعرض على مدار يومين.

وأوضح الهرمي في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن معرض المهن الهندسية 2018 في نسخته الثامنة يعد استمرارية للمعارض السابقة التي اقامتها الجمعية على مدار ثماني سنوات متتالية، وحرصت خلالها على إطلاع طلاب المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة على مختلف المعلومات المتعلقة بالتخصصات الهندسية المختلفة، مشيراً إلى أن معرض هذا العام ، الذي ضم 14 تخصصاً هندسياً تمثل جميع الفروع الهندسية ومنها التخصصات الدقيقة المواكبة للتطور العالمي تميز بتسليط الضوء على تخصصات هندسية حديثة ودقيقة لم تتواجد في معارض المهن السابقة.



وأكد أن النجاح السنوي الذي يحظى به المعرض يجسد تضافر الجهات المعنية، ويؤكد على دعم وزارة التربية والتعليم لهذه الفعالية التي تحرص جمعية المهندسين البحرينية على تطويرها سنويا من أجل خدمة الطلاب الراغبين في دراسة التخصصات الهندسية، والتي تتطلب معرفة المعلومات التي تؤهلهم نفسياً وأكاديمياً لدراسة التخصص، مؤكداً دعم كل من جامعة البحرين والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى دور الطالب نفسه وحرصه على زيارة المعرض لمعرفة المزيد من المعلومات عن التخصص الذي يرغب فيه.



من/ نبيلة سليمان



ع إ ح/ع ع



بنا 1439 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/07 - 45 : 05 PM