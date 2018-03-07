سمو محافظ المحافظة الجنوبية يكرم الضباط والضابطات من أهالي المحافظة الجنوبية الحاصلين على درجة الماجستير المنامة في 7 مارس / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ضباط الشرطة من أهالي المحافظة الجنوبية الحاصلين على درجة الماجستير من قبل الاكاديمية الملكية للشرطة وذلك في مجلس سموه بمبنى المحافظة الجنوبية.

وفي بداية اللقاء هنأ سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة الضباط والضابطات الحاصلين على درجة الماجستير مؤكداً سموه أهمية الإنجاز التعليمي في صقل واعداد ضباط الامن اكاديمياً ومهنياً الى جانب الخبرة العملية لاكتساب المهارات والعلوم لمواكبة المستجدات والمعطيات الأمنية وفق أفضل وأحدث الممارسات المتقدمة.



كما اعرب سموه عن اعتزازه بالكفاءات الشبابية العاملة في الجانب الأمني من أبناء المحافظة الجنوبية مؤكداً سموه لهم على ضرورة توظيف مخرجات التحصيل العلمي إلى جهود عمل مثمرة تساهم في تعزيز الامن والاستقرار لخدمة المجتمع وصون مكتسبات الوطن.



وبين سمو محافظ المحافظة الجنوبية للضباط والضابطات ضرورة تسخير اسهاماتهم وطاقاتهم كأهالي من سكنة المحافظة الجنوبية للتواصل مع المحافظة والمساهمة في إيصال الأفكار والمقترحات التي يمكن من خلالها تطوير وارتقاء مختلف الخدمات المقدمة في ارجاء المحافظة.



من جانبهم عبر الضباط والضابطات عن بالغ شكرهم وتقديرهم لاستقبال وتكريم سمو محافظ المحافظة الجنوبية لهم مؤكدين على الدور المرموق والمبادرات السباقة التي تقوم بها المحافظة الجنوبية من دعم وتقدير لمنتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة الجنوبية مشيرين الى ان تلك المبادرات تشكل دافع لبذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم الأفضل والاحسن للوطن والمواطن.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1428 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/07 - 40 : 05 PM