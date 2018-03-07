ممتلكات تطلق ورشها التعليمية للشركات التابعة للمجموعة.. وتنظم ورشة عمل حول "الأمن السيبراني والحوسبة السحابية" المنامة في 7 مارس / بنا / نظَّمت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين مؤخراً ورشة عمل بعنوان "الأمن السيبراني والحوسبة السحابية" للشركات التابعة المحلية ضمن مجموعة ممتلكات، وذلك في كابيتال كلوب البحرين.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التعليمية التي ستستمر على مدار العام، وتهدف إلى الجمع بين العاملين في ذات القطاع لتبادل الخبرات والمعرفة بين أفراد المجموعة.



واستضافت ممتلكات ورشتها الأولى لاختصاصي تقنية تكنولوجيا المعلومات ضمن المجموعة مع متحدثين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شركة أمازون لخدمات الإنترنت (AWS)، بتلكو، وصندوق العمل (تمكين).



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لممتلكات محمود هاشم الكوهجي: "من المهم جدًّا بالنسبة لنا تعزيز حلول الأمن الإلكتروني والحوسبة السحابية عبر المجموعة، وورش من هذا القبيل تُتيح تبادل المعارف والتوعية بأفضل الممارسات المعتمدة".



وأضاف: "نحن فخورون بأنَّ شركة أمازون لخدمات الإنترنت (AWS) اختارت مملكة البحرين لإطلاق أول مَنصَّة سحابية بالشرق الأوسط. حكومة البحرين، إضافةً إلى ممتلكات، مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، تستخدم التقنيات السحابية من خلال أمازون، وقد بدأنا رحلتنا في الحوسبة السحابية في نوفمبر العام الماضي، وأنا بدوري أُشجِّع شركات المحفظة التابعة لنا لأنْ يحذوا حذوهم وينضموا إليهم".



حضر الورشة مجموعة من اختصاصيِّ تقنية تكنولوجيا المعلومات في أكثر من 15 شركة ضمن مجموعة ممتلكات، فضلًا عن ممثلين من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شركة أمازون لخدمات الإنترنت (AWS)، بتلكو، تمكين، وعدد من شركات التقنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.



وتمَّ خلال الورشة، التطرق إلى مبادرة اعتماد سياسة الحوسبة السحابية للمملكة، والتي تتماشى وسياسة ممتلكات، كما تمَّ التطرق إلى فوائد اعتماد الحوسبة السحابية لشركة أمازون التي تُخفِّض التكاليف وترفع إنتاجية الشركات.



وقد قام بتقديم الورشة كلٌّ من الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الحوكمة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبد الله شيجاز، رئيس الحلول الهندسية في شركة أمازون لخدمات الإنترنت (AWS)، وجاجيندرا راو، مستشار حلول العملاء في بتلكو.



ومن المتوقع أنْ يصل الإنفاق العالمي على الخدمات السحابية إلى 15 مليار دولار في عام 2018م، وسيكون له كبير الأثر في توفير التكاليف على الشركات المطبقة للحوسبة والمتوقع أنْ تصل النسبة إلى 40%.



واليوم، تعتبر شركة أمازون من أفضل وأسرع الشركات للخدمات السحابية، حيث يعتمدها أكثر من 60% من مستخدمي الحوسبة السحابية.



وفي ختام الورشة، تمَّ الاتفاق على التعاون المشترك بين ممتلكات وتمكين لتقديم برامج تدريبية في الحوسبة السحابية ومصممة خصيصًا للشركات ضمن المجموعة في العام القادم.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1426 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/07 - 39 : 05 PM