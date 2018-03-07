لدى لقائه السفير الباكستاني.. سمو ولي العهد: العلاقات بين البلدين مبنية على أسس راسخة وحرص مشترك على تنميتها المنامة في 07 مارس / بنا / أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعلاقات المتميزة والتعاون والتنسيق القائم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات انطلاقاً من مسار هذه العلاقات المبنية على أسس راسخة وممتدة وفي ظل حرص مشترك على تنميتها وتطويرها ، مؤكدا سموه على ما تحظى به باكستان من تقدير واحترام لمواقفها وجهودها في دعم الجهود الإقليمية والدولية في دعم الاستقرار والتصدي للإرهاب بكافة أشكاله.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع سعادة السيد جافيد ماليك، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث نوه سموه بالجهود الطيبة التي بذلها السفير خلال فترة عمله في مملكة البحرين والتي أسهمت في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، متمنياً سموه له كل التوفيق والنجاح فيما يسند إليه من مهام مستقبلية.



من جانبه، أعرب سفير جمهورية باكستان الإسلامية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية وعلى ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في نجاح مهمته الدبلوماسية في مملكة البحرين.



ع إ ح/ع ع



بنا 1401 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/07 - 12 : 05 PM