افتتاح تجريبي لكبائن جوازات جسر الملك فهد الجديدة‎ المنامة في 7 مارس / بنا / شهد العميد عبدالرحمن بن صالح السنان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة والمهندس عماد المحيسن المدير العام المساعد للشئون الفنية بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، صباح اليوم، الافتتاح التجريبي لكبائن جوازات جسر الملك فهد الجديدة.



وقد تم تجربة تشغيل الكبائن وملاحظة حركة عبور المركبات والوقوف على الملاحظات، وذلك استعدادا لبدء العمل بها بشكل رسمي، حيث يتضمن المشروع الجديد 38 مسارا في قسم الدخول، بدلا من المسارات التسعة عشر الموجودة حاليا.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1331 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/07 - 07 : 05 PM