مدير عام الدفاع المدني يشارك في مؤتمر ومعرض الإطفاء والسلامة بالكويت‎ الكويت في 07 مارس/ بنا / شارك العميد عبد العزيز راشد العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في مؤتمر ومعرض الإطفاء والسلامة الدولي والذي يعقد بدولة الكويت الشقيقة في الفترة من 6 وحتى 8 مارس الجاري.



وفي سياق متصل، بحث مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني مع نظيره الكويتي، عددا من الأمور التدريبية والتقنية والفرص المتاحة لمد جسور التعاون والارتقاء بالقدرات وتحسين الأداء من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال الدفاع المدني.





ع إ ح/م خ



بنا 1330 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/03/07 - 10 : 05 PM