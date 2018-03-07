رئيس هيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وكيل الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات المنامة في 7 مارس/ بنا / استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بمقر الهيئة اليوم وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات عمر النعيمي.

وبحث العبسي مع المسؤول الإماراتي تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير وصون بيئة العمل، والارتقاء بها مع حفظ حقوق جميع الأطراف دون تمييز.



واستعرض العبسي خلال اللقاء فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعدّ أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج، وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في زيادة حيوية الاقتصاد البحريني.



وقام بتقديم شرح تفصيلي عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، متناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية على مدى أكثر من عقد من الزمن.



كما استعرض العبسي أمام المسؤول الإماراتي المشاريع الجديدة التي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تصب في إطار إصلاح سوق العمل ورفع مستوى كفاءته، من ضمنها الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والنظام الموازي للبحرنة.



وأضاف أن الهيئة أطلقت بعد دراسة سوق العمل واستناداً إلى قاعدتها المعلوماتية، مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة والتي لم تكن سببًا في تحولها إلى عمالة غير نظامية، لافتًا إلى أن "المرن" - والذي يحظى بدعم وإشادة أممية - يكتسب أهميته في كونه يقدم حلًا مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين بيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بطبيعة السوق التنافسية.



من جانبه أثنى وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات على الدور المميز الذي تلعبه هيئة تنظيم سوق العمل، وعلى الأنظمة والتشريعات، مشيدًا بالتجربة التي تنفذها الهيئة وبالقوانين والأنظمة التي تعتمدها، ومعربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.





ن.ف/م.ح.



بنا 1325 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/07 - 29 : 04 PM