حملة أمنية مشتركة بين ألمانيا وفرنسا والنمسا وسويسرا لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالأسلحة برلين في 7 مارس / بنا / شنت السلطات الأمنية بفرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا حملة مشتركة ضد الإتجار غير الشرعي بالأسلحة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الوكالة انه تم القبض في ألمانيا على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم رئيسيين بصورة مؤقتة، وان الشرطة صادرت العديد من الأسلحة، من بينها أسلحة يدوية وأسلحة طويلة وذخائر.



وتجري الشرطة الجنائية في مدينة روتفايل بولاية ( بادن فورتمبرج ) جنوبي ألمانيا تحقيقات منذ يونيو الماضي لمكافحة الإتجار بالسلاح العابر للدول، ومن المنتظر الإعلان عن المزيد من تفاصيل الحملة خلال مؤتمر صحفي سيعقد في النمسا في وقت لاحق من اليوم.



م ق



ن.ف/ع ع



بنا 1114 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/03/07 - 18 : 02 PM