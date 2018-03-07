مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة طارئة لبحث خروقات النظام السوري في الغوطة الشرقية نيويورك في 07 مارس/ بنا / يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة طارئة، لبحث الانتهاكات والخروقات التي يمارسها النظام السوري ضد المدنيين في الغوطة الشرقية.

من جانبه، قال "ستيفن هيكي‎"، الدبلوماسي في بعثة لندن الأممية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "بريطانيا وفرنسا طالبتا رسميًا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الهولندي، كاريل فان أوستيروم، بالدعوة لعقد جلسة مشاورات طارئة حول الوضع في الغوطة الشرقية".



وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 24 فبراير الماضي، قراره رقم 2401، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في عموم سوريا لمدة 30 يومًا، إلا أن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ فعليًا.



و.ش



بنا 0809 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 125 اخر تحديث : 2018/03/07 - 14 : 11 AM