كوشنر يزور المكسيك في ظل تصاعد للتوتر بشأن التجارة والجدار مكسيكو سيتي في 7 مارس /بنا/ قالت وزارة الخارجية المكسيكية إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور المكسيك اليوم وسيجتمع مع الرئيس إنريكي بينيا نييتو.



وتأتي زيارة كوشنر بعد ان أرجأ ترامب وبينيا نييتو أواخر الشهر الماضي خططا لأول زيارة للرئيس المكسيكي للبيت الأبيض اثر اتصال هاتفي شابه التوتر، حاول خلاله ترامب الضغط على المكسيك كي تدفع كلفة بناء جدار على الحدود بين البلدين.



وشدد ترامب مرارا على ضرورة أن تمول المكسيك بناء الجدار وهو ما ترفضه المكسيك.



وتعرضت العلاقات الثنائية لهزة مجددا مطلع الأسبوع عندما أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم والتي وصفها لاحقا بأنها ستكون حافزا للتفاوض مجددا بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).





خ.س



بنا 0727 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 121 اخر تحديث : 2018/03/07 - 49 : 10 AM