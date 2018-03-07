رغم الحوار..سيئول وطوكيو تبقيان الضغط على بيونغ يانغ سيئول في 7 مارس /بنا/ أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان اليوم أنه "من المبكر جدا التفاؤل" بشأن عرض بيونغ يانغ مناقشة نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال مون أمام مسؤولين سياسيين حزبيين "لا زلنا في خط البداية" ، نافيا مزاعم عن اتفاق سري مع بيونغ يانغ مقابل عودتها إلى طاولة المفاوضات.



كما اكدت طوكيو اليوم الاستمرار في الضغط على كوريا الشمالية على الرغم مما ابدته من استعداد للتفاوض بشأن نزع السلاح النووي.



وقال المتحدث يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي " نحن لن نغير سياستنا المتمثلة في ممارسة أقصى درجات الضغط بكل السبل على كوريا الشمالية لإجبارها على الالتزام بالتخلي عن التطوير النووي والصاروخي بأسلوب كامل وقابل للتحقق ولا يمكن العدول عنه واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي".



وأوضح سوجا أن اليابان ملتزمة بتنسيق السياسات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ولكنها لم تتلق حتى الآن تقارير رسمية من سيئول بشأن نتائج أحدث مفاوضات بين الكوريتين.



وكان تشونج ايوي يونج كبير مستشاري الأمن لدى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان قد قال للصحفيين أمس إن الجارتين اتفقتا على عقد قمة بين مون وكيم في أبريل المقبل.





خ.س



بنا 0721 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 130 اخر تحديث : 2018/03/07 - 46 : 10 AM