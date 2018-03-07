الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب في اغتيال كيم جونج العام الماضي واشنطن في 07 مارس/ بنا / قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية استخدمت غاز الأعصاب "في إكس" في عملية اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في مطار كوالالمبور العام الماضي.



واوضحت الوزارة أنها فرضت عقوبات على كوريا الشمالية لاستخدامها أسلحه كيميائية تضمنت غاز الأعصاب المحظور "في اكس" في اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، في مطار كوالالمبور عندما ألقت امرأتان غاز الأعصاب على وجهه في فبراير العام الماضي.

واشارت وزارة الخارجية أن هذه العقوبات هي مكملة للعقوبات الحالية الشاملة في الولايات المتحدة الأمريكية ، الموجهة ضد الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية ودخلت العقوبات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في السجل الفدرالي في مارس 2018 بعد نشر تحرياتها رسميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة "تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في تنفيذ عملية اغتيال".



م . ق











و.ش



بنا 0642 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 136 اخر تحديث : 2018/03/07 - 45 : 09 AM