واشنطن تقدم أكثر من نصف مليار دولار مساعدات لأربع دول أفريقية واشنطن في 07 مارس/ بنا / قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن بلاده ستقدم مساعدات تصل الى 533 مليون دولار لضحايا الصراعات والجفاف في اثيوبيا والصومال وجنوب السودان ونيجيريا.

وأعلن تيلرسون عن ذلك في كلمة بولاية فرجينيا قبيل توجهه في جولة إلى أفريقيا تستمر أسبوعًا تشمل عددًا من الدول.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ساعدت في إنشاء مؤسسة لتمويل التنمية في أفريقيا".



وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية "لمكافحة المجاعة وانعدام الامن الغذائي"، مبينا انه "لا توجد اصلاحات سريعة لهذه التحديات".



و.ش



بنا 0546 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 113 اخر تحديث : 2018/03/07 - 58 : 08 AM