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البيت الأبيض يعلن استقالة المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي
2018/03/07 - 14 : 08 AM
واشنطن في 07 مارس/ بنا / أعلن البيت الأبيض إن المستشار الاقتصادي للرئيس الامريكي دونالد ترامب جاري كون قدم استقالته، من دون ان يبدي الاسباب.
وقال المستشار كون في بيان استقالته "تشرفت بخدمة بلادي ووضع سياسات اقتصادية داعمة للنمو لصالح الشعب الأمريكي وبصفة خاصة إقرار الإصلاح الضريبي التاريخي".
واضاف "أشعر بالامتنان للرئيس لمنحي هذه الفرصة وأتمنى النجاح الكبير له وللإدارة في المستقبل".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادي جديد خلفا لكون.

ومن بين المرشحين لتولي منصب المستشار الاقتصادي خلفا لجاري كون مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض بيتر نافارو اوالمعلق لاري كادلو.





و.ش

بنا 0508 جمت 07/03/2018


عدد القراءات : 100         اخر تحديث : 2018/03/07 - 47 : 08 AM
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