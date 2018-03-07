مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 7 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الأصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية وافردت في عناوينها للموضوعات المهمة.



وفيما يلي أبرز العناوين:



جلالة الملك يستقبل وفد مؤسسة الأهرام المصرية ويشيد بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين.



لدى استقبال جلالته مسؤولين أمريكيين.. جلالة الملك يؤكد دعم مملكة البحرين للجهود الامريكية في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي.



سمو رئيس الوزراء يستقبل محافظ الجنوبية ويوجه إلى استكمال العمل في المشروعات التنموية في المحافظة.



سمو رئيس الوزراء يؤكد أن لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن.



سمو رئيس الوزراء يستقبل وفد مؤسسة الأهرام المصرية ويؤكد أن أمام الأمة العربية فرص واسعة للتعاون المشترك.



سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الهندي.



لدى لقاء سموه السفير الإماراتي.. سمو ولي العهد: مواصلة العمل لزيادة التنسيق والتعاون بين البحرين والإمارات على مختلف الأصعدة.



وزارة الخارجية تقيم حفل توديع للسفير الإماراتي.



وزير الخارجية يستقبل عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لاستعراض مؤتمر Gateway Gulf الذي سيعقد بمملكة البحرين.



وزيرة الصحة تجتمع مع جمعية البحرين لمكافحة السرطان وتعرب عن تقديرها لمساهمات المؤسسات المدنية والأهلية.



الزراعة : كافة الإرساليات الزراعية خاضعة للرقابة والمنتجات بالأسواق خالية من الملوثات.



طالب بحريني يفوز بجائزة سلطان بن سلمان للقرآن لذوي الاحتياجات الخاصة.



الأمين العام لمجلس التعليم العالي لـ(بنا): معرض المهن الهندسية فرصة لاستقطاب الطلاب لدراسة التخصصات الهندسية الدقيقة.



رئيس الأمن العام يبحث مع الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الاستعدادات اللازمة لإنجاح البطولة الدولية (الفورمولا1).



لدى استقباله وفد مؤسسة الأهرام برئاسة نقيب الصحفيين...وزير الإعلام يشيد بالعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة مع مصر



وزيرة الصحة تشيد بدعم الجمعيات الأهلية لمشاريع الوزارة وللقطاع الصحي بالمملكة‎.



وزيرة الصحة تُشيد بموافقة الحكومة على مشروع قرار تنظيم إجراءات وضوابط الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم



الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب تتفقد امتحانات مدرسة لؤلؤة الخليج العربي.



محافظ المحافظة الشمالية يستقبل السفير البريطاني.



لدى استقباله السفير الأمريكي..معالي الشيخ خالد بن عبد الله ينوه بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.



نيابة عن سمو رئيس الوزراء..سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يفتتح معرض الشرق الأوسط الثالث عشر للعلوم الجيولوجية (جيو 2018).



الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة يستقبل السفير الامريكي الجديد في مملكة البحرين.



وكيل وزارة الصناعة لشؤون التجارة يفتتح معرض يوم المرأة العالمي.



المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد ورشة عمل حول "ضمانات المحاكمة العادلة".



في رسالة الى وزير الداخلية .. القائد العام لقوة الدفاع يشيد بالعملية الاستباقية في القبض على 116 ارهابياً



كرسي الملك فهد للتقنية الحيوية بجامعة الخليج العربي يقيم الدورة التدريبية الثامنة للمعلوماتية الحيوية.



وزير الخارجية يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة.



الأولمبياد المدرسي يحقق نجاحا كبيرا في السنوات الأربعة الماضية بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد.



مجلس الوزراء السعودي يشيد بجهود البحرين في مكافحة الإرهاب.



إشادة بمبادرة حملة (منتجنا أولا) لدعم المزارع البحريني.



لشركات البحرينية الناشئة شهدت نموا بنسبة 46% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.



المصرف المركزي يرعى مؤتمر الـقـمة الـسـنوية لتكـنولـوجـيا الصناعة.



اتحاد الغرف الخليجية يشارك في حفل التكريم الختامي لبرنامج (صناع القرار الاقتصادي) بالبحرين اليوم.



جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة تختتم غدا برنامج (صناع ‏القرار)‏.



39 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية روسية في قاعدة حميميم في سوريا.



اتفاق سعودي مصري على رفض التدخلات الإيرانية بالشأن العربي.. ومواجهة الإرهاب.



خبيرة من الأمم المتحدة تندد بـ«نهج» التعذيب والانتهاكات في سجون إيرانية.





خ.أ



بنا 0155 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/07 - 59 : 04 AM