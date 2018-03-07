الطقس في البحرين معتدل لكنه دافي خلال النهار

|
2018/03/07 - 56 : 04 AM
المنامة في 7 مارس/بنا/ قالت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاربعاء معتدل ولكنه دافئ نسبيا خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة الظهيرة.
ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام.
درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى : 20 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، والصغرى 15 %.
شروق الشمس 5:59 صباحا.. غروب الشمس 5:38 مساءا
خ.أ
بنا 0147 جمت 07/03/2018
عدد القراءات : 10
اخر تحديث : 2018/03/07 - 45 : 05 AM