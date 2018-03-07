الطقس في البحرين معتدل لكنه دافي خلال النهار المنامة في 7 مارس/بنا/ قالت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاربعاء معتدل ولكنه دافئ نسبيا خلال النهار.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقدة، ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال فترة الظهيرة.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى : 20 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، والصغرى 15 %.



شروق الشمس 5:59 صباحا.. غروب الشمس 5:38 مساءا



خ.أ



بنا 0147 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/03/07 - 45 : 05 AM