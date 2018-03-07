روسيا تؤكد مقتل جميع ركاب الطائرة المحطمة في سورية موسكو 7 مارس/بنا/أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل جميع ركاب طائرة النقل العسكرية التي تحطمت أمس الثلاثاء في شمال غربي سورية، وعددهم 39 شخصا.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن سبب تحطم الطائرة وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا ، مبينة أن الطائرة اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ500 متر.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق تحطم طائرة نقل روسية من طراز "آن- 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم بسورية، مشيرة إلى أن الطائرة لم تتعرض لأي هجوم.



وأوضحت الوزارة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.



خ.أ



بنا 0058 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/07 - 06 : 04 AM