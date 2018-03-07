الجيش الباكستاني يعلن اسقاط طائرة استطلاع هندية انتهكت الأجواء الباكستانية

إسلام آباد في 7 مارس/بنا/ اسقط الجيش الباكستاني ليلة الثلاثاء طائرة استطلاع هندية بدون طيار إثر انتهاكها الأجواء الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وفقا لما أعلنه الجيش في اسلام اباد.



وفي هذا السياق أوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن "الطائرة الهندية كانت تقوم بأعمال استطلاع على طول الخط الفاصل، وأسقطها الجنود الباكستانيون إثر انتهاكها الأجواء الباكستانية في قطاع (جري كوت) الواقع على الخط الفاصل في كشمير".



وأضاف البيان أن "الجيش الباكستاني قام بالسيطرة على حطام الطائرة الهندية التي سقطت داخل الأراضي الباكستانية".





خ.أ



بنا 0049 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/07 - 54 : 03 AM