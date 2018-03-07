جاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب يستقيل بسبب رفضه الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم

واشنطن 7 مارس/بنا/ قدم جاري كوهن، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء حسب ما أعلنه البيت الأبيض.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن استقالة كوهن جاءت بسبب رفضه لقرار ترامب بشأن فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، مشيرة إلى أن "الانتقام من دول أخرى" سيضر الشركات الأمريكية خارج صناعات الصلب والألومنيوم.



ويشار إلى أن كوهن هو الأحدث ضمن سلسلة من الاستقالات شملت مسؤولين كبار في البيت الأبيض من بينهم هوب هيكس وروب بورتر إلى جانب ستيف بانون.



خ.أ



بنا 0015 جمت 07/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/07 - 21 : 03 AM