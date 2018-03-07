وزير الدفاع الياباني وقائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ يؤكدان على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية طوكيو في 6 مارس/بنا/ أكد وزير الدفاع الياباني وقائد الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ على أن البلدين سيواصلان ممارسة الضغط على كوريا الشمالية.



وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (NHK) " إن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا قابل الأدميرال سكوت سويفت في طوكيو اليوم الثلاثاء، وأكدا على أن التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأميركية ستقام في الشهر المقبل كما هو مخطط لها".



وفي هذا السياق قال أونوديرا لسويفت وهو قائد البحرية الأميركية المسؤول عن منطقة آسيا المحيط الهادئ "على الرغم من أن الكوريتين عقدتا محادثات فإنه من الضروري مواصلة الضغط على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية"، مشيرا إلى التدريبات العسكرية المشتركة كجزء من هذا الضغط.



وقال سويفت إنه لا يوجد أي تغيير في جدول التدريبات العسكرية على حد علمه.



خ.أ



بنا 2209 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/07 - 13 : 01 AM