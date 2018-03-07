الرئيس الفرنسي يطرح خطة جديدة لتخفيف الأحكام بالسجن لرفع الأعباء عن كاهل السجون باريس 6 مارس/بنا/وضع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطة إصلاح تجعل الذين تصدر ضدهم أحكام بالسجن لمدة تقل عن ستة أشهر أن يقضوا فترة محكوميتهم خارج السجن.







وأشارت تقارير اخبارية أن الرئيس ماكرون الذي يتطلع إلى تخفيف سعة السجون المكتظة يسعى إلى استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية في مثل هذه الحالات، وإضافة إلى ذلك، لن يسمح بعد الآن بإصدار أحكام بالسجن لمدة شهر أو أقل.



وقال الرئيس الفرنسي في بلدية أجان جنوب غربي فرنسا "إنهم لا يفعلون شيئا".



ويحكم كل عام على نحو 10 آلاف شخص في فرنسا بالسجن لمدة أقل من شهر بينما يحكم على نحو 80 ألفا بالسجن بين شهر وستة أشهر. وتصدر مثل هذه الأحكام عادة في جرائم المرور، والسرقة أو تعاطي المخدرات.



وأفاد بيان سابق بأن العديد من السجون في فرنسا تتجاوز سعتها الاستيعابية وخاصة في منطقة باريس.



خ.أ



بنا 2109 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/07 - 25 : 12 AM