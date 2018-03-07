الزراعة : كافة الإرساليات الزراعية خاضعة للرقابة والمنتجات بالأسواق خالية من الملوثات المنامة في 06 مارس/ بنا / أعلنت إدارة الثروة النباتية بوكالة الزراعة والثروة البحرية عن وقف اذونات استيراد الشمام الأسترالي كأجراء احترازي على خلفية ما تداولته الصحف العالمية مؤخراً من تفشي وباء تلوث ثمار الشمام ببكتريا Listeria وذلك حفاظا على الصحة العامة في مملكة البحرين.



وطمأنت إدارة الثروة النباتية المستهلكين بخلو الارساليات الواردة إلى الأسواق من ثمار الشمام الأسترالي، مؤكدة أن قسم الحجر الزراعي اتخذ العديد من الخطوات الاحترازية لضمان خلو الأسواق من تلك الثمار من خلال جولات تفتيشية على الأسواق ومراجعة موعد وصول آخر ارسالية من الشمام الأسترالي الي البلاد والتي تأكد عدم وجودها بالأسواق والمجمعات التجارية في مختلف مناطق المملكة.



وأوضحت إدارة الثروة النباتية انها حريصة كل الحرص علي سلامة الغذاء والتأكد من خلوه من أي آفات أو أوبئة قبل دخوله للبلاد حيث تخضع جميع الشحنات الواردة الي تحاليل مختبرية صارمة داخل وحدة الأغذية والسلامة التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1824 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/06 - 33 : 09 PM