سمو الشيخ سلمان بن خليفة يحضر مجلس السفارة السعودية المنامة في 06 مارس/ بنا / حضر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مساء اليوم المجلس الاسبوعي الذي يقيمه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بمملكة البحرين.



ورحب السفير السعودي بتشريف سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة للمجلس، وهو ما يعبر عن عمق علاقات الاخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وتطرق المجلس الى العلاقات البحرينية السعودية وما تتميز به من متانة بفضل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين من اواصر قوية.



كما تناول الحضور اخر المستجدات على المستويين الاقليمي والدولي.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1822 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/03/06 - 28 : 09 PM