وزارة الخارجية تقيم حفل توديع للسفير الإماراتي المنامة في 06 مارس / بنا / أقامت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء حفل توديع لسعادة السيد عبدالرضا عبدالله الخوري سفير الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك بالديوان العام لوزارة الخارجية.



وخلال الحفل، أشاد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بالجهود المتميزة التي بذلها السفير خلال فترة عمله، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وعبر السيد عبدالرضا عبدالله الخوري عن شكره وتقديره لوكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وللمسؤولين في المملكة كافة على ما قوبل به من حفاوة وتكريم وما لقيه من تعاون أسهم في إنجاح مهمات عمله، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.



وفي نهاية الحفل قدم سعادة وكيل الوزارة للشؤون الدولية للسفير هدية تذكارية بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أي مهمة توكل إليه.



حضر الحفل عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى المملكة وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.



أ.أ/س.ي



بنا 1650 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/06 - 59 : 07 PM