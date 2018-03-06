طالب بحريني يفوز بجائزة سلطان بن سلمان للقرآن لذوي الاحتياجات الخاصة المنامة في 06 مارس / بنا / بارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم فوز الطالب زياد ناصر جمال الدين من مركز عالية للتدخل المبكر بالمركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القران الكريم للأطفال المعوقين في دورتها ٢٢ للعام ٢٠١٨ والتي أقيمت بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن الفرع الثالث الخاص بحفظ جزء عم كاملاً.



وأشاد الوزير بما حققه الطالب - وهو من فئة التوحد- من إنجاز متميز لوطنه مملكة البحرين في هذه الجائزة الدولية المهمة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل أسرته ومعلميه، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات ومساندة القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها ماضية في جهودها في احتضان وصقل طاقات الطلبة الموهوبين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة وذلك عبر أنشطة وبرامج مركز رعاية الطلبة الموهوبين ، وغيرها من الفعاليات التي تنفذ الوزارة.



أ.أ/س.ي



بنا 1619 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/06 - 24 : 07 PM