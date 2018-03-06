لدى استقبال جلالته مسؤولين أمريكيين.. جلالة الملك يؤكد دعم مملكة البحرين للجهود الامريكية في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي المنامة في 06 مارس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة زيارتهما للمملكة في إطار جولتهما في عدد من دول المنطقة.

وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ، واستعرض معهما العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة الميادين.



وأعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة وثيقة وتنسيق مستمر، منوهاً بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات.



وأشاد جلالة الملك المفدى بجهود الولايات المتحدة الأمريكية ودورها المحوري في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي، مؤكداً جلالته دعم المملكة لكافة هذه الجهود.



وتطرق الحديث خلال اللقاء حول مستجدات ازمة قطر، مشيراً جلالته حفظه الله إلى أن حل هذه الأزمة في الرياض.



كما جرى بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.



من جانبهما، أعرب الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، والسيد تيموثي لندركنغ عن خالص تقديرهما لما أبداه جلالته من حرص على ترسيخ العلاقات البحرينية – الأمريكية وتطوير أوجه الصداقة والتعاون الثنائي.



أ.أ/ع ع



بنا 1613 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/06 - 57 : 07 PM