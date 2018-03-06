سمو رئيس الوزراء يستقبل محافظ الجنوبية ويوجه إلى استكمال العمل في المشروعات التنموية في المحافظة المنامة في06 مارس / بنا / لدى استقبال سموه لمحافظ المحافظة الجنوبية، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الوزارات المعنية إلى استكمال العمل في المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات أهالي المحافظة الجنوبية من الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامتها ويعزز من رفاهية المواطن.



وأكد سموه أن مساعي الحكومة متواصلة لضمان حصول كافة مناطق المملكة على نصيبها من المشروعات التنموية التي تغطي كافة الخدمات الأساسية، غايتها في ذلك تحقيق رضا المواطن وكفايته، من خلال مواكبة احتياجاته وتلبيتها وفق رؤية تطويرية تشمل كافة جوانب الحياة.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية اليوم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعددا من المسئولين، الذين عرضوا على سموه عددا من المشروعات التنموية التي يجري العمل عليها في المحافظة الجنوبية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ان مسيرة البناء والتنمية الشاملة في المملكة حققت العديد من المنجزات، وأن الحكومة تعمل وفق توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على استكمال هذه المسيرة وتعزيزها عبر توظيف كافة إمكاناتها ومواردها لضمان حصول المواطن على أفضل مستوى من الخدمات.



ونوه سموه بما تشهده المحافظة الجنوبية من مشاريع تطويرية أحدثت طفرة ونقلة نوعية في الارتقاء بمقومات الحياة بالمحافظة ووفرت أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا سموه إلى الحراك التنموي الذي تشهده المحافظة في إقامة مشروعات حيوية سياحية وترفيهية تعزز من مكانة المحافظة وتزيد من جاذبيتها كوجهة للاستثمار والعيش.



وأثنى سموه على جهود محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة المشروعات والخدمات والمرافق والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجميع مدن وقرى المحافظة، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لاستكمال المشروعات القائمة وإطلاق مشروعات ومبادرات جديدة تحقق تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم.



وألقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية كلمة أعرب فيها نيابة عن كافة أهالي المحافظة عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على ما يوليه سموه من اهتمام بالمحافظة ومختلف مناطق البحرين، مشيدا بدور سموه في بناء نهضة مملكة البحرين الحديثة في جميع المجالات.



وأشاد سموه برؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتوجيهاته السديدة لدعم التنمية والتقدم والإزدهار في البلاد، وذلك انطلاقا من رؤية سموه الحكيمة لتحقيق كل ما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وما يوفر لهم أسباب الرفاه والحياة الكريمة في الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وأعرب سموه عن تشرفه بعرض وتقديم هذه المشروعات على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للاستنارة بتوجيهات سموه وأوامره السديدة لاسيما وأن هذه المشروعات تصب في مصلحة الأهالي وتحقق لهم طموحاتهم وتطلعاتهم في مختلف مدن وقرى المحافظة.



وأشار سموه إلى أن المحافظة الجنوبية تعمل وفق رؤية واضحة المعالم غايتها تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتحقيق التنمية الشاملة التي تصب في مصلحة المواطنين وأهالي المحافظة الجنوبية لتظل وتستمر عجلة التنمية بدعم ورعاية سموه ماضية نحو خطوات واعدة للمحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت.



وقال سموه " إننا نستنير بتوجيهاتكم سموكم السديدة، فأنتم تظلون دوما وأبدا عنوان الفخر والاعتزاز ورمزا شامخا للعطاء والإنجاز لنا وللمحافظة الجنوبية ولمملكة البحرين قاطبة، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموكم ويرعاكم وأن يمدكم بالصحة والعافية وطول العمر".



واستمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى عرض قدمه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حول مراحل تنفيذ المشروعات الخدمية في المحافظة الجنوبية، وما يتم إنجازه من مشروعات في قطاعات تطوير البنية التحتية والمرافق الإسكانية والصحية والتعليمية، والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها في المحافظة.



ووجه سموه الوزراء المعنيين في الوزارات الخدمية إلى تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المعدة لذلك، حتى يرى المواطن أثرها في تحسين وتطوير جودة ما توفره الحكومة من خدمات لمواطنيها.



ورفع سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أسمى آيات الشكر وعظيم العرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة الجنوبية والإسراع في الانتهاء مما هو قائم منها حيث يأتي ذلك في اطار ما يوليه سموه من اهتمام بحياة المواطنين وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.



وأكد سموه أنه والمسؤولين بالمحافظة تشرفوا بالاستماع لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن أهمية خدمة المواطنين وجعل قنوات الاتصال معهم مفتوحة دوما ، وقال سموه" ان فلسفة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اعتمدناها منهجا لنا في عملنا بأن نكون قريبين دوما من المواطنين ، فتحقيق تطلعات المواطنين لا تكون إلا بالنزول للميدان والتواصل المباشر معهم لبناء الاستراتيجيات والخطط الخدمية وفقا لاحتياجات المواطنين"، معاهدا سموه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتواصل المستمر مع الأجهزة الحكومية للارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي بالمحافظة الجنوبية.



أ.أ/س.ي



بنا 1516 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/06 - 24 : 06 PM