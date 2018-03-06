الأمين العام لمجلس التعليم العالي لـ"بنا": معرض المهن الهندسية فرصة لاستقطاب الطلاب لدراسة التخصصات الهندسية الدقيقة المنامة في 06 مارس / بنا / أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني علي صالح الشويخ أن مملكة البحرين تحرص من خلال مجلس التعليم العالي على الاهتمام بالتخصصات الهندسية الدقيقة وحث الطلاب على التوجه لدراسة هذه التخصصات التي يركز عليها العالم اليوم، مشيداً بمعرض المهن الهندسية 2018، الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية على مدار ثمانية أعوام متتالية.



وأكد أن المعرض قائم على فكرة قيمة تكمن في جذب واستقطاب طلبة المرحلة الثانوية الراغبين في دراسة التخصصات الهندسية للتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالتخصصات المطلوبة خلال شرح وافي يقدمه المهندسون الذين يعملون في القطاعات المختلفة.



وأوضح الدكتور الشويخ في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن المعرض يعد فرصة للطلاب للإطلاع على كل ما يتعلق بالتخصصات الهندسية المختلفة وخاصة الدقيقة، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم حريصة دائما على تقديم الدعم والتشجيع لطلاب التخصصات المهنية والفنية، عاملة على الارتقاء بهذه التخصصات وتوفير البيئة الملائمة للدراسة من مناهج متطورة وتخصصات مواكبة للتطور الاكاديمي العالمي.



وأشار إلى أن مملكة البحرين تمتلك تاريخاً طويلاً في التعليم المهني والفني، ساهم في تخريج العديد من المهندسين المتميزين، مؤكداً أن هذه النوعية من المعارض التي تنظمها جمعية المهندسين البحرينية تدعم بدورها المجالات المهنية والفنية، كما أن لها دورا كبيرا في ثقل طلاب هذه التخصصات، بالإضافة إلى تعاون الجمعية مع وزارة التربية والتعليم في تحقيق الهدف المطلوب والذي يكمن في الحث على دراسة التخصصات الهندسية الدقيقة.



وكان سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي قد أناب الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبدالغني علي صالح الشويخ لافتتاح معرض المهن الهندسية 2018 في نسخته الثامنة والذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية في الفترة 6 - 7 مارس الجاري.



ويضم المعرض 14 تخصصاً هندسياً تمثل جميع الفروع الهندسية ومنها التخصصات الدقيقة المواكبة للتطور العالمي.



من / نبيلة سليمان



أ.أ/ع ع



بنا 1447 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/03/06 - 56 : 05 PM