رئيس الأمن العام يبحث مع الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الاستعدادات اللازمة لإنجاح البطولة الدولية "الفورمولا1"‎ المنامة في 06 مارس / بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اليوم ، سعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية .

وقد أشاد رئيس الأمن العام، خلال اللقاء، بالدور الذي تقوم به حلبة البحرين الدولية في خدمة الرياضة والرياضيين، وما حققته من إنجازات وسمعة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتم خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى الاستعدادات والترتيبات الأمنية اللازمة لإنجاح بطولة جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا1 والتي تستضيفها مملكة البحرين، خلال أبريل المقبل.

حضر اللقاء عدد من الضباط والمسئولين في حلبة البحرين الدولية.

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أ.أ/ع ذ



بنا 1446 جمت 06/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/06 - 57 : 05 PM